Yeux vairons : à quoi correspond cette particularité physique d'Anouchka Delon ?

Anouchka Delon, la fille unique d’Alain Delon, a une particularité physique : elle a les yeux vairons, c’est-à-dire un œil bleu et un œil marron. Mais comment expliquer ce phénomène ?

Alors que le clan Delon se déchire, Anouchka Delon s’est exprimée ce dimanche sur le plateau du JT de TF1. De nombreux téléspectateurs ont alors remarqué que la fille de l’acteur Alain Delon a les yeux vairons.

Aussi appelée hétérochromie complète, cette particularité physique correspond à une différence de couleur entre les iris des yeux. L’actrice a en effet un œil bleu et un œil marron.

Plus précisément, ce phénomène rare est dû à un défaut de production de mélanine, un pigment naturel responsable de la coloration de la peau, des cheveux, et des yeux. Il peut s’agir d'un excès ou d'un manque de mélanine.

Un phénomène sans gravité

Généralement, cette particularité génétique est présente dès la naissance et n'affecte pas la vision, ni la santé oculaire. Elle est diagnostiquée entre l'âge de 6 et 9 mois, lorsque la couleur des yeux du nourrisson devient définitive.

Dans certains cas, l’hétérochromie peut toutefois survenir plus tard à cause d’une maladie oculaire, ou à la suite d’un traumatisme ou d’une lésion.

Il y a quelques années, Anouchka Delon s'était confiée au sujet de ses yeux vairons dans l'émission Thé ou Café. Elle avait notamment expliqué en avoir beaucoup souffert lorsqu’elle était petite.

«On me mettait à l'écart à cause de mes yeux, on ne voulait pas jouer avec moi parce que j'étais moche», avait raconté la jeune femme de 33 ans, qui considère désormais sa particularité physique comme un atout.

D'autres actrices ont également les yeux vairons, comme Elizabeth Berkley, Mila Kunis, Kate Bosworth, Daniela Ruah, Jane Seymour ou encore Demi Moore.