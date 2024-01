Gastro-entérite : voici 5 conseils efficaces pour l’éviter

Les cas de gastro-entérite sont en hausse dans toute la France. L'épidémie est bien installée d'après les autorités sanitaires. Pour tenter de ne pas tomber malade, voici quelques conseils à appliquer.

bien se laver les mains

Comme l'arrivée du covid semble lointaine, les bonnes habitudes ont un peu disparu. Pourtant il est toujours aussi essentiel de bien se laver les mains. Au bureau, dans les transports en commun ou à la maison, c'est dans des lieux fréquentés que la maladie s'attrape. Ayez le réflexe de vous laver les mains le plus régulièrement possible. Et surtout avant de vous alimenter ou de cuisiner.

Laver les aliments

Tous les fruits et légumes que l'on souhaite manger crus devront être soigneusement lavés avant toute dégustation. Les virus peuvent se déposer sur ce type de surface d'après Santé publique France.

Isoler les personnes déjà atteinte s

Si la gastro s'est invitée dans votre foyer, isolez les «victimes». En ce qui concerne les enfants par exemple, le ministère de la Santé recommande que l'enfant malade n'aille pas à la crèche ou à l'école durant la phase aiguë de la maladie.

maintenir les brosses à dents à distance

Dans les couples et les familles, les brosses à dents sont souvent très près les unes des autres dans les verres. Il est important de les maintenir à distance si un membre de la famille est contaminé pour éviter que la maladie se propage.

bien s'hydrater

Pour guérir plus vite, il est important de veiller à bien s'hydrater. Même si vous n’avez pas soif, n'hésitez pas à vous servir de l'eau à l'envie ou de varier ce modeste plaisir avec des tisanes ou du bouillon.