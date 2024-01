Palpitations cardiaques : ces 8 facteurs qui font battre votre coeur trop vite

Trouble du rythme cardiaque, la tachycardie se caractérise par l'accélération des battements du cœur (plus de 100 battements par minute). Outre l’exercice physique, voici les facteurs qui peuvent engendrer des palpitations.

La grossesse

Des palpitations sont parfois ressenties pendant une grossesse. Ce phénomène est notamment lié à l'augmentation du volume sanguin. Le cœur de la femme enceinte est ainsi plus sollicité, et a tendance à s’emballer.

Les boissons énergisantes

La surconsommation de café, de thé, et autres boissons énergisantes enrichies en caféine ou en taurine, peut également augmenter la pression artérielle et engendrer des battements de cœur anormaux.

L’alcool

Idem pour les boissons alcoolisées. Une consommation excessive d'alcool peut entraîner une accélération du rythme cardiaque. En sachant que les palpitations peuvent aussi survenir lors d'un sevrage chez les personnes alcoolodépendantes.

Le tabac

Autre cause possible : le tabagisme, et plus précisément la nicotine contenue dans le tabac. La tachycardie fait en effet partie des signes de surdosage de nicotine. C’est le cas aussi pour la cocaïne, l'héroïne, et autres drogues excitantes.

l'Hyperthyroïdie

Quand le pouls est supérieur à 100 battements par minute au repos, cela peut d’autre part être lié à l’hyperthyroïdie, un dérèglement de la glande thyroïde qui résulte d’une production anormalement élevée d'hormones thyroïdiennes.

La prise de certains médicaments

Des palpitations sont parfois ressenties après la prise de certains médicaments. Sont notamment concernés certains traitements décongestionnants utilisés pour soigner une rhinite, ou encore le salbutamol, pour lutter contre l’asthme.

Les troubles anxieux

Cela peut être associé à des troubles émotionnels, comme l’anxiété et le stress. Pendant une période de tension, les glandes surrénales sécrètent plusieurs substances, dont le cortisol, qui augmentent la fréquence cardiaque.

le manque de sommeil

Dormir suffisamment est indispensable pour la santé de son coeur. Si vous constatez des palpitations, sachez que cela peut aussi être le signe d'une fatigue intense et d'une mauvaise qualité du sommeil. Pour rappel, à partir de 20 ans, il est nécessaire de rester dans les bras de Morphée environ sept heures.