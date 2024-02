Vitiligo : quel est ce premier traitement disponible en France ?

Le Journal officiel a annoncé ce mercredi la mise sur le marché du tout premier traitement contre le vitiligo en France. Une maladie de la peau qui concerne 1 à 2 % de la population mondiale.

Une avancée majeure pour tous les Français atteints de vitiligo. Cette maladie auto-immune, caractérisée par une dépigmentation de la peau, a enfin un traitement autorisé et remboursé par l’Assurance Maladie.

Pour rappel, le vitiligo cause une dégradation progressive des cellules produisant les pigments de la peau (les mélanocytes), entraînant ainsi une dépigmentation sous la forme de taches blanches.

Le traitement correspond à une crème nommée Opzelura, développée par le laboratoire américain Incyte Biosciences. Elle a été conçue pour traiter «le vitiligo non-segmentaire avec atteinte faciale chez l’adulte et l’adolescent de plus de 12 ans». Elle intervient dans le cadre d’un dispositif dit «d’accès direct», inscrit dans la loi de financement de la sécurité sociale depuis 2022, afin que certains médicaments arrivent au plus vite auprès des patients français.

Plus d’un million de Français atteints du vitiligo

À l’heure actuelle, Opzelura est d’ores et déjà disponible aux États-Unis, en Allemagne, ainsi qu’en Autriche.

Une première autorisation de mise sur le marché de ce traitement avait été reçue en avril dernier et était valable dans toute l’Union Européenne. La Haute autorité de Santé avait, quant à elle, reçu un avis favorable pour son remboursement. Dès lors, l’entreprise pharmaceutique s’était tournée vers le ministère de la Santé pour obtenir un accès direct, sans attendre de négociation de prix. Ce qui a fini par payer.

Une aubaine pour les Français touchés par cette maladie, estimés à plus d’un million de personnes par le laboratoire Incyte Biosciences. L’association française du vitiligo a estimé qu’elle touchait environ 1 à 2 % de la population mondiale. Un triste constat lorsque l’on sait que cela peut provoquer une «altération importante de la qualité de vie, dans la relation aux autres et à soi-même».

Une «repigmentation progressive»

Pendant la période d’accès direct, «le patient devra se procurer le traitement dans une pharmacie hospitalière», a expliqué la porte-parole du fabricant en France, Claire Lhériteau-Calmé.

Des résultats très concluants devraient ensuite être particulièrement visibles. La crème Opzelura devra s’appliquer deux fois par jour, «le patient va se voir repigmenter de manière progressive», a-t-elle ajouté. Ces affirmations ont découlé des résultats obtenus à l’issue d’une étude de phase III, qui ont fait état d’amélioration au visage après six mois de traitement sur environ 31 % des patients testés.