Cancer de Charles III : y a-t-il eu d'autres cas dans la famille royale britannique ?

La famille royale britannique a révélé lundi soir que le Roi Charles III est atteint d'«une forme de cancer». Une situation singulière au regard des antécédents familiaux peu fréquents et principalement observés chez les membres féminins.

Dans la famille royale britannique, où l'intimité est souvent préservée avec soin, il n'est pas évident de réunir des informations sur la santé de ses membres. L'annonce du cancer du Roi Charles III a été un choc et s'inscrit dans la liste des quelques cas de cancer rendus publics.

Leonora Knatchbull

Léonara Knatchbull était la fille du comte de Mountbatten Norton Knatchbull, filleul du prince Philip, et de Penelop Knatchbull, née Eastwood. Elle est décédée à l’âge de 5 ans d’un cancer du rein diagnostiqué quatorze mois avant sa mort en 1991. Lady Diana était la marraine de sa sœur aînée Alexandra et son frère Nicholas avait pour parrain le roi Charles.

Sarah Margaret Ferguson

Sarah Margaret Ferguson est une duchesse d’York et membre de la famille royale britannique. Elle est née le 15 octobre 1959 à Londres. Pendant dix ans, de 1986 à 1996, elle a été l’épouse du prince Andrew, troisième enfant et second fils de la reine Elizabeth II.

Au début du mois de janvier 2024, elle a été diagnostiquée d'un cancer de la peau après avoir fait analyser plusieurs grains de beauté lors d’un contrôle de santé. Quelques mois auparavant, elle était atteinte d'un cancer du sein.

Depuis, l’ex-belle sœur du roi Charles III est impliquée dans la recherche contre le cancer. Elle est marraine de l'association caritative «Teenage Cancer Trust», qui vise à améliorer la vie des jeunes patients de 13 à 24 ans, et s'est exprimée publiquement à plusieurs reprises sur le cancer du sein.

EliZabeth II

Officiellement «morte de vieillesse» à 96 ans, la reine d’Angleterre Elizabeth II a probablement subi un cancer douloureux durant la fin de sa vie.

Dans le livre Elizabeth : An Intimate Portrait, écrit par Gyles Brandreth, l'auteur a révélé qu'un cancer aurait été diagnostiqué à la reine avant sa mort mais rien n'a été confirmé de façon officielle.

«J'avais entendu dire que la reine avait une forme de myélome, un cancer de la moelle osseuse, ce qui expliquerait sa fatigue et sa perte de poids et ces problèmes de mobilité dont on nous parlait souvent pendant la dernière année de sa vie», a-t-il écrit.

Cette forme de cancer se manifeste par des douleurs osseuses, localisées en particulier aux niveaux du bassin et du bas du dos.