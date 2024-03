Allemagne : il se fait vacciner 217 fois contre le Covid-19, les scientifiques ne décèlent aucun effet secondaire

Un Allemand s'est fait injecter 217 doses de vaccins pour se protéger du Covid-19. Les analyses n'ont montré aucun effet secondaire à la suite de ces injections.

Prêt à tout pour se protéger du Covid-19. Un Allemand de 62 ans a décidé de se faire vacciner 217 fois en l'espace de 29 mois entre juin 2021 et novembre 2023 (soit 7 piqures par mois environ) contre le Covid-19, rapporte la revue scientifique The Lancet Infectious Diseases dans une étude publiée lundi 4 mars.

Entre 2021 et 2023, l'homme s'est fait injecter les vaccins Johnson&Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer-BioNTech et même Sanofi.

Il n'avait jamais été positif au Covid-19

Des scientifiques des universités Friedrich-Alexander d'Erlangen-Nuremberg et de d'Erlangenont ont voulu se pencher sur les effets de cette hypervaccination. L'homme a régulièrement réalisé des tests antigéniques, des tests PCR et des tests sérologies et n'a jamais été testé positif au virus.

«Notre rapport montre que l'hypervaccination contre le Covid-19 n'a pas entraîné d'effets indésirables et a augmenté la quantité d'anticorps», écrivent les scientifiques dans la revue. Avant de conclure : «Il est important de noter que nous n'approuvons pas l'hypervaccination en tant que stratégie visant à renforcer l'immunité adaptative.»

Une enquête judiciaire a été ouverte à l'encontre de cet homme pour des «allégations de fraude», mais aucune action pénale n'a été engagée pour le moment, selon l'étude. Le parquet a de son côté récolté les preuves de 130 vaccinations sur 9 mois.

Les vaccins à base d'acide ribonucléique messager (ARNm) fonctionnent en montrant aux cellules de l'organisme un morceau de code génétique du virus. Le système immunitaire tente alors de reconnaître le Covid-19 et apprend comment le combattre s'il le rencontre réellement.