Sommeil : voici comment identifier votre chronotype

Le chronotype détermine nos moments de sommeil et d’activité. Le connaître, c’est donc optimiser la gestion de son sommeil et mieux le préparer. Un test scientifique permet de le définir.

Il y a les personnes du matin, prêtent à entamer leur journée dès les premiers rayons de soleil et celles qui semblent vivre la nuit, là où leurs performances sont plus efficaces. En réalité, tout cela dépend de notre chronotype.

Il peut être utile de le connaître, puisqu’il définit notre rythme et indique nos habitudes de sommeil et de veille. En effet, comme les animaux, nous sommes réglés sur le rythme circadien de 24 heures, définit par l’alternance du jour et de la nuit. C’est donc ce système qui nous envoie des signes de sommeil et que l’on appelle l’horloge biologique. Cependant, ce rythme varie selon chaque personne.

Un questionnaire en ligne pour déterminer son chronotype ?

Il existe trois catégories de dormeurs. Tout d’abord les «lève-tôt-couche-tôt», puis à l’inverse les «couche-tard-lève-tard» et les sujets intermédiaires qui sont les plus nombreux qui se lèvent avec le lever du soleil et commencent à ressentir la fatigue à son coucher, comme l’explique la plate-forme spécialisée Médoucine.

Concrètement, il est fortement conseillé de connaître son chronotype pour éviter la fatigue et l’anxiété qui peuvent être provoqués par un changement de nos habitudes. Pour cela, un questionnaire disponible ICI imaginé par les chercheurs Jim Horne et Olov Ostberg est faisable.

Mis au point en 1976 dans l’International Journal of Chronobiology, il a depuis été validé par de nombreux centres de recherche sur le sommeil et demeure une référence. Il est composé de 19 questions simples, telles que «à quel moment de la soirée vous sentez-vous fatigué-e au point de vous endormir», «quel est votre appétit durant la demi-heure qui suit votre réveil du matin ?», «si vous alliez au lit à 23h, à quel niveau de fatigue seriez-vous ?» ou encore «si vous devez vous lever à une heure précise, le réveil est-il indispensable ?». Plusieurs réponses sont à chaque fois proposées. À l’issue de ce test, le résultat permet de déterminer la catégorie à laquelle on appartient.

En clair, comprendre et gérer son rythme est impératif pour un sommeil sain et récupérateur. Ainsi, une meilleure forme et une meilleure santé à la fois mentale et physique sont assurées.