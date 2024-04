Syndrome de Cushing : quels sont les principaux symptômes ?

Affection endocrinienne rare, le syndrome de Cushing est provoqué par un excès de cortisol, l'hormone du stress. Cette surproduction, appelée hypercorticisme, entraîne différents symptômes. Voici les principaux.

Une prise de poids

Cette pathologie hormonale engendre une transformation physique au niveau du visage et du haut du corps. Le patient prend du ventre et la forme de son visage a tendance à s’arrondir («visage lunaire»). Cette prise de poids s’accompagne d’une fonte de masse musculaire, surtout au niveau des jambes.

Une bosse de bison

Cette affection cause d’autres formations lipidiques disgracieuses. Dans la majorité des cas, une couche de graisse épaisse se développe dans le haut du dos, au niveau de la nuque. C’est ce qu’on appelle une «bosse de bison».

Une peau fragile

Chez les personnes atteintes de ce syndrome, qui touche plus souvent les femmes que les hommes, on observe une fragilité cutanée et sous-cutanée. Autrement dit, la peau devient plus fine, ce qui favorise l’apparition de bleus et des hématomes. Des vergetures rouges peuvent aussi apparaître.

Des troubles de la pilosité

Chez certaines personnes, les glandes surrénales fabriquent des hormones masculines en quantités importantes, entraînant une pilosité excessive (visage et corps). Une perte de cheveux peut également se manifester.

Une instabilité psychologique

Outre ces signes physiques, le syndrome de Cushing provoque plusieurs troubles psychologiques. Les patients présentent souvent des problèmes de sommeil, des difficultés de concentration, une irritabilité et des épisodes dépressifs.