Rougeole : quels sont les principaux symptômes associés à cette maladie ?

La rougeole est une maladie virale très contagieuse et dont les complications peuvent être graves. Alors qu'une recrudescence des cas est observée en France, voici les symptômes qui doivent vous alerter.

La rougeole est une maladie provoquée par un virus très contagieux et potentiellement mortel qui appartient à la famille des paramyxoviridés. Il touche surtout les jeunes enfants et entraîne une affection respiratoire.

Ses complications, rares dans les pays occidentaux, sont fréquentes dans le tiers monde et responsables d'une très grande mortalité. Cette maladie est transmise principalement par voie aérienne (postillons, éternuements...).

Des symptômes semblables à ceux du rhume

Au départ, la rougeole semble inoffensive car elle ressemble à un banal rhume. Sauf que la rougeole est dix fois plus contagieuse que la grippe. Une toux, une fièvre supérieure à 38,5 °C, le nez qui coule et des yeux rouges et larmoyants sont courants.

Une conjonctivite, un oedème des paupières, une diarrhée, des douleurs abdominales, une anorexie et des vomissements peuvent également survenir. Le malade ressent également une fatigue intense. Ces signes durent environ trois à quatre jours, puis l'éruption cutanée survient.

Une éruption cutanée

Quelques jours plus tard, des boutons rouges apparaissent donc sur le visage, puis se répandent sur le reste du corps : derrière les oreilles, puis progressivement sur le cou, le thorax et sur le corps. L'éruption se prolonge environ une semaine et se termine par une desquamation (décollement et la perte de la couche superficielle de l'épiderme).

des petites taches blanches dans la bouche

Des petites taches blanches à l’intérieur de la bouche, appelées taches de Koplik, peuvent également apparaître, bien qu’elles ne soient pas systématiques. Il est urgent de consulter, au plus vite, son médecin traitant, et porter un masque par mesure de prévention.

Au total, la maladie dure environ une dizaine de jours. La phase de contagiosité peut démarrer 3 à 5 jours avant le début de l'apparition des premiers symptômes et s’étend jusqu’à cinq jours après le début de l’apparition des boutons.

Conformément au calendrier vaccinal, tous les enfants, à l’âge de 18 mois, devraient avoir reçu deux doses du vaccin trivalent contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR).