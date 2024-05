Épidémie de Dengue : quels sont les principaux symptômes qui doivent vous alerter

Forte fièvre, maux de tête, nausées, vomissements... À ne pas confondre avec la grippe, l’épidémie de Dengue, qui se transmet par le moustique tigre, inquiète de plus en plus en France. Voici les symptômes qu’il ne faut pas négliger.

1.679 cas de dengue ont été signalés à Santé Publique France depuis le 1er janvier 2024, contre 131 en 2023. Aussi appelée la «grippe tropicale», la dengue est une maladie infectieuse transmise à l’humain par les moustiques tigres. Originaire des forêts tropicales d’Asie du Sud-Est, cet insecte pique les voyageurs revenus de pays où ces maladies sont présentes, et en profitent pour venir s’implanter en France. Ils piqueront d’autres personnes et leur transmettront le virus par la même occasion.

Toujours selon Santé Publique France, on dénombre désormais 78 départements français touchés par la présence des moustiques tigres. De quoi effrayer la population.

Un virus rarement dangereux

La dengue la plus courante se manifeste généralement après 4 à 10 jours d’incubation par l‘apparition d’une forte fièvre souvent accompagnée de maux de tête, de nausées et de vomissements. Les symptômes persistent deux à sept jours mais ne sont pas à risque. La convalescence peut s’étendre sur environ deux semaines. Si la majorité des personnes infectées ne présentent que de légers symptômes, une deuxième infection pourrait engendrer une dengue dite plus «sévère».

En plus des douleurs abdominales et des vomissements, peuvent venir s’ajouter des hémorragies multiples, particulièrement gastro-intestinales, cutanées et cérébrales. Cette forme hémorragique représente environ 1% des cas de dengue dans le monde, d’après l’Institut Pasteur.

Chez les enfants de moins de quinze ans, un état de choc hypovolémique (diminution de la masse sanguine) peut également s’installer et entraîner la mort du malade. L’épidémie de dengue peut aussi devenir mortelle lorsqu’elle entraîne une tachycardie extrême ou encore une défaillance multiviscérale, soit une dégradation rapide d’un ou de plusieurs organes.

Malheureusement, il n’existe pas de traitement spécifique contre ce virus. Les symptômes se soignent avec des médicaments antalgiques.