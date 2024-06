Covid-19 : que disent les derniers chiffres en France ?

Gare au Covid-19 cet été. Santé Publique France annonce une hausse des cas au sein de la Métropole et recommande d’appliquer des gestes barrières. Une augmentation continue, repérée depuis presque un mois désormais.

Une recrudesence des cas de Covid. Les chiffres de Santé Publique France font état d'une augmentation de plus de 52% des consultations liées au Covid-19 aux urgences depuis près d'un mois. Cette tendance se traduit par plus de 26.211 nouveaux cas détectés cette semaine, soit 1.000 de plus qu'il y a sept jours.

L'analyse du réseau Sentinelles révèle que les plus de 75 ans sont particulièrement touchés avec une hausse de 85% des cas, tandis que les nourrissons de moins de 2 ans enregistrent une augmentation de 140%.

Une hausse liée à de multiples causes

La combinaison de plusieurs facteurs pourrait expliquer cette recrudescence. On évoque notamment la diminution de la protection immunitaire liée au temps écoulé depuis les vaccinations et infections précédentes, ainsi qu'un possible échappement vaccinal pour certains variants, bien que cela reste à confirmer par les recherches en cours.

Le relâchement des gestes barrières et la multiplication d'événements regroupant beaucoup de monde tels que les rassemblements festifs, les concerts ou encore les compétitions sportives jouent également un rôle dans la propagation du virus. Cette observation se confirme par l'augmentation simultanée d'autres maladies virales comme la rougeole ou la coqueluche.

L’infectiologue Benjamin Davido, s’est exprimé dans les colonnes de France Info, et regrette un assouplissement des mœurs : «On a perdu le réflexe, lorsqu’on est malade, de se masquer, et tout simplement de se dépister pour éviter de contaminer des gens et de créer des clusters».

Il faudra donc être vigilent sur la future période estivale avec l’Euro, les Jeux olympiques et paralympiques où même les élections législatives dans les bureaux de vote prévient l’infectiologue.