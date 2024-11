Mpox : l'OMS maintient son plus haut niveau d'alerte

L'Organisation mondiale de la santé a décidé vendredi de maintenir son plus haut niveau d'alerte concernant l'épidémie de mpox, dont le nombre de cas et de pays touchés continue d’augmenter.

Dans un communiqué publié ce vendredi l’Organisation mondiale de la santé s’est inquiétée de l’augmentation du nombre de cas de mpox. Face à ce constat inquiétant, elle a décidé de maintenir son niveau d’alerte au maximum.

«Cette décision a été prise en raison du nombre croissant de cas et de leur propagation géographique continue, des défis opérationnels sur le terrain et de la nécessité de mettre en place et de maintenir une réponse cohérente entre les pays et les partenaires», a souligné le document.

La RDC en tête des pays infectés

A titre informatif, la République démocratique du Congo (RDC) est le pays le plus touché suivi du Burundi et du Nigeria.

Le mpox se caractérise par des lésions cutanées, comme des pustules, une forte fièvre et des douleurs musculaires.

Identifiée pour la première fois en République démocratique du Congo (RDC) en 1970, la maladie est longtemps restée circonscrite à une dizaine de pays africains. Mais, en 2022, elle a commencé à s'étendre dans le reste du monde, notamment des pays développés où le virus n'avait jamais circulé.