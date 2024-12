Covid, grippe et bronchiolite : tout savoir sur l'autotest 3 en 1 désormais disponible en pharmacie

Vendu en pharmacie depuis le 27 novembre, All in triplex est un test antigénique combiné pour dépister Covid-19, bronchiolite et grippe. Comment fonctionne ce dispositif qui vise à faciliter le diagnostic des médecins et comment en interpréter les résultats ?

Une innovation française. Depuis le 27 novembre, cet autotest permettant de dépister le Covid-19, la grippe et la bronchiolite est disponible en pharmacie pour la somme de 10 euros environ, sachant que chaque établissement peut fixer son propre prix. Développé par AAZ, ce stylo tricolore baptisé All in triplex entend simplifier le diagnostic des infections hivernales.

Sur son site internet, la société décrit son produit comme «indolore», «fiable» à 99%, «sécurisé» et «rapide». Equipé d’une éponge de prélèvement intégrée, ce dernier est en effet accessible aux enfants comme aux adultes.

Comment utiliser l'autotest

Alors que beaucoup de Français redoutaient les grands écouvillons insérés dans le nez par les professionnels de santé pour détecter la Covid, All in triplex ne nécessite pas d’aller profondément dans la cavité nasale, ce qui le rend particulièrement facile à utiliser.

Après s’être mouché comme l’explique la vidéo de AAZ, il suffit d’enlever le test de son support, de retirer son capuchon de protection et de l’introduire dans la narine gauche «jusqu’à sentir une résistance».

Orange pour la bronchiolite, vert pour la grippe et bleu pour le Covid-19, tel est le code couleur permettant de distinguer les virus entre eux. Ainsi, une fois l’éponge dans la cavité nasale, le malade doit effectuer des rotations en la frottant «sur la paroi interne» du nez pendant 15 secondes. Une opération à reproduire dans la narine droite.

Comment lire les résultats

Vient ensuite le moment du résultat. Après avoir inséré l’éponge dans son support tête en bas, AAZ préconise de relever l’heure du résultat, et d'attendre 15 minutes pour pouvoir l’interpréter. Pour le Covid et la bronchiolite, le test sera positif si deux bandes colorées apparaissent, tandis qu’il sera négatif pour une seule.

Pour la grippe, la lecture change en fonction du type de virus. Un test positif aux grippes A et B montrera deux bandes colorées, tandis qu’il y en aura trois si le malade a contracté les deux infections en même temps. Comme le Covid et la bronchiolite, une seule bande indiquera un autotest négatif.

Avec ce système, «on connaît la cause de la maladie que vous présentez. Le médecin réduit son incertitude diagnostique et enfin, c'est susceptible de réduire la prescription d'antibiotiques», s’est ainsi réjouit le professeur Cohen, infectiologue et pédiatre au micro d’Europe 1.