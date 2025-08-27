«Fini les lunettes pour voir de près» : quel est ce collyre qui permettrait de traiter la vision floue pour les presbytes ?

Des gouttes ophtalmiques révolutionnaires permettant de corriger temporairement la vision floue de près seront commercialisées aux États-Unis à partir d'octobre prochain, uniquement sur ordonnance médicale.

Une solution pour 130 millions d'Américains. L'Agence chargée de la surveillance des denrées alimentaires et des médicaments (FDA) a approuvé la commercialisation dès cet automne du premier collyre à base d'acéclidine aux États-Unis pour corriger la presbytie.

Développées par Lenz Therapeutics, ces gouttes «Vizz», à utiliser une fois par jour, permettront de traiter ce trouble visuel pendant environ 10 heures, avec un effet visible seulement 30 minutes après application.

Pour rappel, la presbytie est une diminution de la capacité du cristallin – la lentille naturelle de l'œil – à s'accommoder pour voir les objets de près, se manifestant généralement à partir de 45 ans.

Avec l'âge, le cristallin devient moins souple et moins élastique, ce qui l'empêche de focaliser correctement la lumière des objets proches sur la rétine, provoquant une vision floue de près. Cette déficience visuelle est jusqu'à présent traitée avec des lunettes ou des lentilles de contact.

«Cette approbation de la FDA représente un changement de paradigme perturbateur dans les options de traitement pour des millions de personnes frustrées et aux prises avec la perte inévitable de leur vision de près liée à l'âge», a déclaré Marc Bloomenstein, chercheur clinique de Vizz, dans un communiqué.

Un prix encore élevé

Toutefois, il faudra mettre la main à la poche pour acquérir le produit, qui sera commercialisé à 79 dollars (environ 68 euros) pour 25 doses, ou opter pour l'offre trimestrielle de 75 doses à 198 dollars (près de 171 euros).

Ce collyre est le premier et unique approuvé à base d'acéclidine, un composé chimique créant un «effet sténopé» dans l'œil, soit en rétrécissant la pupille, comme un objectif d'appareil photo, pour améliorer la netteté des objets et textes proches. La substance contracte le muscle du sphincter de l'iris, réduisant le diamètre pupillaire d'environ deux millimètres, ce qui augmente la profondeur de champ sans provoquer de myopie d'accommodation.

«Je pense que ce sera une solution bienvenue pour les optométristes et ophtalmologistes qui pourront désormais proposer un traitement de la presbytie très efficace et recherché, susceptible de devenir immédiatement la norme de soins, avec un profil de produit répondant aux besoins de nos patients», a ajouté le chercheur.

Bien que les fabricants aient affirmé que leurs gouttes n'entraînent pas d'effets secondaires indésirables, la FDA a néanmoins signalé que les utilisateurs peuvent connaître une vision temporairement brouillée ou assombrie après l'instillation, déconseillant la conduite ou l'utilisation de machines lourdes dans ces conditions. La prudence est également recommandée en cas de conduite nocturne ou les activités en faible luminosité.

De rares cas de déchirures et décollements de la rétine ont été observés avec l'usage de myotiques, particulièrement chez les personnes ayant une maladie rétinienne préexistante. Lors des essais cliniques, certains patients ont signalé une irritation oculaire et des maux de tête.