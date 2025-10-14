Toute l’actu en direct 24h/24
Grippe en France : voici les départements les plus touchés actuellement

Le virus de la grippe commence à circuler en en France. [KMPZZZ/Adobe]
Par CNEWS
Publié le

Ce mardi 14 octobre a démarré la campagne de vaccination contre la grippe. Certains départements enregistrent déjà des passages aux urgences. Voici les plus touchés. 

La campagne de vaccination contre la grippe vient de démarrer, couplée à celle contre le Covid-19. En ce mois d'octobre, le virus de la grippe commence à circuler. Les indicateurs de Santé Publique France restent «à leur niveau de base», mais les autorités appellent les 19 millions de personnes jugées vulnérables à se faire vacciner. 

Dans l'Hexagone, certains départements enregistrent dès à présent une augmentation des consultations médicales et des passages aux urgences pour la grippe. 

Les zones les plus touchées sont la Haute-Marne, la Haute-Vienne et l'Yonne. Ces départements sont suivis de près par le Cher, le Loiret, l'Eure, mais aussi la région Île-de-France.

Une vaccination recommandée

La situation n'est pas encore épidémique, puisque, sur l'ensemble du territoire, douze départements n'enregistrent pour le moment aucun passage aux urgences pour le virus de la grippe. Cependant, les autorités appellent les plus vulnérables à se protéger alors que les taux de vaccination n'augmentent pas. 

Sur le même sujet Contre la grippe et le Covid, la vaccination commence ce mardi et voici ce qu'il faut savoir pour la campagne 2025 Lire

La couverture vaccinale pour la grippe «stagne à 54% chez les personnes de 65 ans» et tombe à seulement «25% chez les moins de 65 ans à risque sévère de grippe», indique Santé Publique France. 

Chaque année, le virus de la grippe touche entre 2 et 6 millions de personnes par an. Plus de 90% des décès liés au virus surviennent chez les plus de 65 ans.

