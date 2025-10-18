Saison de la grippe : voici 4 aliments qui permettent de renforcer le système immunitaire

Lorsque les températures chutent, les organismes deviennent plus vulnérables et certaines maladies de saison se propagent. Pour renforcer son système immunitaire et mieux les combattre, voici plusieurs aliments à privilégier.

Une bonne défense, c'est une alimentation saine. Pour renforcer son système immunitaire et se protéger des pathologies particulièrement contagieuses durant l'automne et l'hiver, certaines vitamines et certains nutriments sont essentiels.

Le kiwi

Tout comme le poivron rouge, les fruits des bois, le pamplemousse ou encore les légumes-feuilles, le kiwi est une source naturelle en vitamine C. Si celle-ci ne permet pas de prévenir certaines maladies, comme le rhume ou la grippe, sa consommation peut réduire la durée et la gravité des symptômes rencontrés.

Les Yaourts

Une grande partie du système immunitaire est localisé dans l'intestin. Ainsi, la santé de cette partie du tube digestif joue un rôle crucial dans la capacité de l'organisme à se défendre face aux pathologies. Pour en prendre soin, il faut notamment consommer de la vitamine A, qui permet de développer les cellules immunitaires. Plus précisément, e lle aide l'organisme à produire du mucus, ce qui contribue à éliminer les microbes des voies respiratoires.

Les aliments comme le yaourt, le kéfir, le kimchi et les cornichons renforcent donc le système immunitaire en augmentant la diversité des bactéries bénéfiques dans l'intestin. Manger un yaourt par jour suffit à équilibrer le microbiote intestinal.

Le poisson

Pendant les mois d'automne et d'hiver, il est souvent difficile d'avoir une quantité suffisante de vitamine D dans l'organisme. Celui-ci provient en effet notamment du soleil, dont les apparitions se raréfient à cette période de l'année, dans de nombreuses régions. Pourtant, cette vitamine est importante pour veiller à la santé des lymphocyptes T, qui commandent le système immunitaire. Pour s'assurer d'en bénéficier assez, plusieurs options se présentent : le saumon, le maquereau, les sardines, les œufs mais aussi les céréales.

Les noix

En cas de contamination, les scientifiques s'accordent à dire que l'alimentation joue un rôle clé pour permettre à la personne atteinte de combattre efficacement le virus ou la bactérie. Une fois touché, l'organisme a en effet besoin d'énergie pour continuer de fonctionner. Ainsi, s'orienter vers des aliments dotés d'un rapport énergétique fort est préconisé. Ainsi, les noix, les fruits secs, l'avocat ou encore l'huile d'olive peuvent se montrer bénéfique.