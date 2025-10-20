Voici les maladies qui peuvent provoquer des taches de sang dans les yeux

L’apparition soudaine de taches rouges sur le blanc de l’œil peut surprendre. Généralement, cette affection appelée hémorragie sous-conjonctivale est bénigne. Mais dans certains cas, elle peut être le reflet d'un vrai problème de santé. Voici les maladies principales associées à ce type de saignement.

L'hypertension artérielle

Les personnes souffrant d’hypertension sont particulièrement exposées à ce phénomène. En effet, une tension artérielle élevée peut engendrer la rupture des petits vaisseaux sanguins situés sous la conjonctive, la membrane transparente qui tapisse et protège le blanc de l’œil.

Le diabète

Le diabète peut aussi endommager les vaisseaux rétiniens et provoquer une hémorragie sous-conjonctivale. Ces taches dans le fond de l’œil doivent être signalées à un médecin ou à un ophtalmologue car elles peuvent annoncer une rétinopathie diabétique, une grave complication du diabète.

Des troubles de la coagulation

Des troubles de la coagulation - liés à une affection ou à la prise de certains médicaments - peuvent également favoriser l'apparition de ce symptôme. Toutefois, dans la majorité des cas, une hémorragie sous-conjonctivale est sans gravité et résulte d'un traumatisme mineur de l'œil, d'un effort physique, d'une action de soulever, de pousser, ou encore d'un simple éternuement.