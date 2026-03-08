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Rappel massif de jambon blanc pour une contamination à la Listeria : ce que l'on sait

Le rappel de produits concerne six lots différents. (Illustration) [©M.studio/Adobe]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un rappel de produits massif a été émis ce vendredi 6 mars concernant du jambon blanc et vendu dans la France entière. Rappel Conso a indiqué que les produits étaient contaminés par la bactérie Listeria.

Des risques à prendre au sérieux. Le site gouvernemental Rappel Conso a publié ce vendredi 6 mars un rappel de produits visant du jambon blanc vendu dans toute la France. En cause, une contamination à la Listeria.

Six rappels de produits ont ainsi été émis par l’agence gouvernementale pour des marques de jambon blanc vendues chez Intermarché, Leclerc, Casino, Auchan, Super U, la Maison du frais et le magasin d’usine Aoste.

Dans le détail, sont concernés : le jambon cuit Aostinos 2 tranches 130 g vendu entre le 17 février et le 6 mars et dont le numéro de lot est le 12025301, le jambon cuit au torchon Aoste 4 tranches 260 g vendu entre le 20 février et le 6 mars et dont le numéro de lot est le 12029108.

Le jambon cuit au torchon sans couenne Aoste 4 tranches 240 g vendu depuis le 20 février (numéro de lot : 12038979), le jambon cuit supérieur cuisiné à l’os 2 tranches 130 g vendu depuis le 23 février (numéro de lot : 12038981) et le jambon cuit supérieur cuisiné à l’os 4 tranches 260 vendu depuis le 22 février (numéro de lot : 12038980) sont également visés par le rappel.

Rappel Conso a appelé les consommateurs à ne plus consommer les produits et à les rapporter en point de vente ou à les détruire.

Le site gouvernemental a rappelé que «les personnes qui auraient consommé les «produits» mentionnés ci-dessus et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation».

Sur le même sujet Listeria : tout savoir sur cette bactérie très toxique Lire

En effet, la listériose est une maladie qui peut être grave et particulièrement dangereuse pour les personnes immunodéprimées ou pour les femmes enceintes et leurs fœtus. 

Santéjambonrappel de produitRappel Conso

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