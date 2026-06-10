Santé : le gouvernement va lancer l’opération «Septembre bouge» pour favoriser l’activité physique

Ce mercredi, la ministre des Sports Marina Ferrari a annoncé la mise en place d'une opération «Septembre Bouge» dès la rentrée prochaine pour favoriser l'activité physique et sportive.

Une nouvelle initiative. Pour pousser les Français à reprendre une activité physique et sportive au quotidien, le gouvernement va lancer l’opération «Septembre bouge» dès la rentrée. L'objectif est d'instaurer «un mois réflexe».

Auditionnée ce mercredi à l'Assemblée par la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport, Marina Ferrari, ministre des Sports, a rappelé que «95% des adultes présentent aujourd'hui une fragilité sanitaire liée soit à un niveau insuffisant d'activité physique, soit un temps de sédentarité qui est excessif».

Quant aux enfants, ils auraient «perdu 40% de leur capacité cardiovasculaire en l'espace de 25 ans». «Les tests physiques mis en œuvre à l'entrée de sixième ont dévoilé des résultats qui sont inquiétants», a expliqué la ministre.

Marina Ferrari a ainsi rappelé que l'objectif de la nouvelle stratégie nationale «Sport-Santé 2025-2030», présentée en septembre dernier, était de «mettre en oeuvre concrètement les mesures» d'une feuille de route «ambitieuse».

Un héritage des Jeux olympiques de Paris 2024

«À ce titre, "Septembre Bouge" se tiendra chaque année au mois de septembre, comme son nom l'indique, à compter de cette année, avec un début des manifestations le 3 septembre prochain», a-t-elle annoncé.

Selon elle, «cette opération s'inscrit dans l'héritage des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et dans la perspective aussi des Jeux dans les Alpes françaises en 2030. L'idée, c'est de créer un mois réflexe, comme le mois sans tabac par exemple, pour pouvoir inscrire l'habitude de la pratique sportive».

Le point d'orgue de cette nouvelle opération devrait donc être la Fête du sport, dont la première édition avait réuni 140.000 personnes à Paris, le 14 septembre 2025.

Cette célébration est née à la suite de la grande parade des athlètes des Jeux olympiques de Paris qui s'était déroulée le 14 septembre 2024 sur les Champs-Elysées, au cours de laquelle Emmanuel Macron avait proposé d'instaurer tous les ans, à cette date, une Fête du sport à l'image de la Fête de la musique.