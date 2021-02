Des scientifiques découvrent accidentellement d'étranges créatures sous 900 mètres de glace en Antarctique

Une découverte extraordinaire. Des scientifiques ont observé pour la première fois des créatures vivant dans les profondeurs de l'Antarctique, alors qu'il menaient une expédition pour le compte de la British Antarctic Survey.

L'objectif était de collecter des sédiments dans les fonds marins afin de pouvoir étudier l'histoire de la banquise. C'est en forant la glace jusqu'à 900 mètres de profondeur dans la barrière de glace de Filcher-Ronne, dans l'océan Austral, qu'ils ont pu observer des êtres vivants inconnus, peuplant un environnement particulièrement hostile. En plus de températures extrêmement basses, l'absence totale de lumière rend la photosynthèse impossible.

« Cette découverte fait partie de ces heureux accidents qui poussent les idées dans une autre direction et nous montrent que la vie marine de l’Antarctique est incroyablement spéciale et incroyablement adaptée à un monde gelé », a commenté l’océanographe Huw Griffiths, auteur principal de l'étude relatant cette découverte, publiée ce lundi dans Frontiers of Marine Science.

Une découverte importante

Une découverte particulièrement importante, puisqu'il s'agit de la première fois que l'on a pu observer des formes de vie stationnaires et sessiles (fixées à un support, ndlr) comme les éponges habitant dans de tels lieux. Ainsi, les scientifiques ont pu observer 15 éponges fixées avec une tige, une éponge fixée directement à un rocher, et 22 organismes encore non identifiés.

Cette découverte remet ainsi en question les théories actuelles sur la survie dans de telles conditions extrêmes, comme l'expliquent les chercheurs. « Notre découverte soulève tellement plus de questions qu’elle n’apporte de réponses, comme par exemple comment y sont-ils arrivés ? Que mangent-ils ? Depuis combien de temps sont-ils là ? Quelle est la fréquence de ces blocs rocheux couverts de vie ? S’agit-il des mêmes espèces que celles que nous voyons à l’extérieur de la plate-forme de glace ou s’agit-il de nouvelles espèces ? Et qu’arriverait-il à ces communautés si la plate-forme de glace s’effondrait ? »

De nouvelles expéditions auront ainsi lieu dans les mois à venir afin de mieux comprendre comment ces êtres vivants réussissent à survivre. « Pour répondre à nos questions, nous devrons trouver un moyen de nous rapprocher de ces animaux et de leur environnement — et cela sous 900 mètres de glace, à 260 km des navires où se trouvent nos laboratoires, expliquent les scientifiques dans l'article relatant leurs découvertes. Cela signifie qu’en tant que scientifiques polaires, nous allons devoir trouver des moyens nouveaux et innovants pour les étudier et répondre à toutes les nouvelles questions que nous nous posons. »

