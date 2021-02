Mars : que va faire l'hélicoptère Ingenuity sur la planète rouge ?

Alors que le Rover Perseverance nous offre un panorama inédit de la planète rouge, la Nasa s'apprête à déployer dans les jours qui viennent un engin étonnant. Un hélicoptère nommé Ingenuity permettra d'explorer Mars par la voie des airs. Une première pour une mission qui doit notamment rechercher des traces de vie potentielle.

Le petit hélicoptère Ingenuity devrait ainsi prendre son envol dans les prochains jours. Alors que l'agence spatiale américaine a confirmé que ce drone à double rotor n'aurait subi aucun dégât lors de l'atterrissage de Perseverance sur le sol martien, les scientifiques en charge de son programme viennent de lancer la recharge de ses six batteries lithium-ion. Une fois prêtes, celles-ci lui permettront de se propulser dans les airs, et Ingenuity se lancera dans une mission qui durera 30 jours.

Un exploit sur le sol martien

Surtout cet envol sera une première dans l'atmosphère martienne pourtant plus faible que sur Terre. Dans ces conditions, son vol représentera un exploit en soi. Celui-ci démontrera à la Nasa s'il est possible ou non de faire décoller des drones qui pourront servir aux astronautes pour des missions de reconnaissance par exemple.

Pesant 1,8 kg, il se distingue par ses deux rotors tournant chacun dans des sens opposés. Car pour décoller dans cette atmosphère moins dense, ce drone, qui ne pourra fonctionner qu'une trentaine de minutes, fera tourner ses hélices jusqu'à 2.900 tours minutes, soit dix fois plus vite qu'un hélicoptère terrien.

«Si Ingenuity survit à ses premières nuits martiennes où les températures descendent aussi bas que – 90 °C, l’équipe procédera au premier vol d’un aéronef dans un autre monde», résume la Nasa qui aura également l'autre tâche délicate de le poser sans encombre.

