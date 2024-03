Durée totale, heures de passage, pays concernés... Tout ce qu'il faut savoir sur l'éclipse solaire du 8 avril

Phénomène rare, une éclipse solaire totale pourra être observée le 8 avril prochain à certains points du globe. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cet événement.

La première éclipse solaire de l’année 2024 va faire son apparition. Le lundi 8 avril, un tel phénomène pourra être observée depuis plusieurs régions de la Terre. Il s’agit d’une première depuis le 4 décembre 2021, où une éclipse solaire totale avait été visible depuis l’Antarctique.

NOW: NASA and other agencies will discuss the plans for the 2024 total solar #eclipse on Monday, April 8. https://t.co/fulgjvXzUC

— NASA (@NASA) March 26, 2024