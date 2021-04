Ingenuity : l’hélicoptère de la Nasa bloqué sur Mars à cause d’un bug

L’hélicoptère Ingenuity envoyé sur Mars s’est heurté à son premier échec. Il n’a pas réussi son quatrième vol qui était prévu ce jeudi 29 avril, comme l’a annoncé le Jet Propulsion Laboratory.

Il s’agit d’un bug logiciel et non d'un problème technique de l'appareil comme l'a indiqué l'agence spatiale dans un communiqué. L'équipe a découvert cette anomalie après avoir reçu les données envoyées.

Nacer Chahat, ingénieur en télécommunication spatiale pour Ingenuity nous explique que «lorsque l'hélicoptère passait du mode pré-vol au mode vol, une erreur s'est produite et l'opération s'est arrêtée prématurément en raison de l'expiration de la minuterie Watchdog». Cette minuterie a pour but d'aider Ingenuity à rester en sécurité en cessant le test si un problème est rencontré. Et donc, l'hélicoptère n'était pas passé en mode vol.

L’équipe de la Nasa qui a travaillé sur le petit engin volant de 1,8 kg avait anticipé ce genre de réaction, et avait même estimé un taux d’échec de 15% qui pourrait empêcher le décollage.

Toutefois, les ingénieurs sont confiants et n’ont pas hésité à être rassurant. Nacer Chahat affirme que «l’hélicoptère est sain et sauf» grâce aux données vitales qui ont été analysées en détails. D’ailleurs, l'ingénieur avance que «le 4ème vol devrait encore plus pousser les limites de l'hélicoptère» que les précédents.

#MarsHelicopter is safe and healthy. Data indicate the rotorcraft didn’t transition to flight mode, which had been a possible outcome. We'll attempt the 4th flight again on April 30. First data expected the same day around 10:39a PT (1:39p ET/5:39p GMT). https://t.co/X3fdIbbHyM pic.twitter.com/UQCOD0csQk

