Un Bitcoin va être déposé sur la Lune

Un vol spatial doit déposer d'ici à la fin de l'année une unité de bitcoin physique sur la Lune, dans le cadre d'une mission pilotée par la Nasa.

La plate-forme d'échange de cryptomonnaies BitMEX a annoncé vendredi 4 juin qu'elle s'associait avec la société d'astronautique Astrobotic pour envoyer une pièce de Bitcoin sur la surface de la Lune.

Concepteur de l'atterrisseur lunaire Peregrine, Astrobotic a été choisi par la Nasa pour un vol commercial vers la Lune dont le lancement est prévu pour la fin de l'année 2021. La mission, baptisée Peregrine 1, aura pour but de transporter du matériel scientifique sur le satellite naturel de la Terre. Un Bitcoin fera donc partie du voyage.

It’s official - Bitcoin is going to the Moon!



See how BitMEX is supporting a mission to put 1 bitcoin on the Moon. https://t.co/g9id4ETENB #BitMEXmoonshot pic.twitter.com/cVnKmDXfcW

— BitMEX (@BitMEX) June 4, 2021