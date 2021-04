Le Bitcoin est désormais la 6e monnaie la plus importante au monde

L'incroyable progression du bitcoin se poursuit. La cryptomonnaie a battu un nouveau record ce mercredi, dépassant les 64.000 dollars. Et dépassant au passage la Livre britannique pour devenir la 6e monnaie mondiale en termes d'importance.

Le marché total du bitcoin représente en effet désormais 1200 milliards de dollars, alors que celui de l'ensemble des cryptomonnaies s'élève à 2251 milliards de dollars.

#Bitcoin is now the 6th largest currency in the world, and has overtaken the British pound sterling in monetary base size pic.twitter.com/rlX9JWhMn6 — Documenting Bitcoin (@DocumentingBTC) April 14, 2021

La cryptomonnaie la plus célèbre au monde n'est désormais plus devancée que par le dollar américain, l'euro, le yuan, le yen et la roupie indienne. Il y a quelques semaines, il avait déja dépassé le dollar australien.

Comme l'explique le site Decrypt, cette comparaison doit toutefois être prise avec des pincettes, car elle implique des modes de calculs qui peuvent varier.

Ainsi, un rapport de la Deutsche Bank paru le mois dernier avançait pour sa part que le bitcoin était d'ores et déja la 3e monnaie la plus importante au monde, juste derrière le dollar américain et l'euro. Mais ce rapport ne tenait compe que de la quantité de monnaie en circulation, omettant les réserves détenues par les banques, notamment.

Toujours est-il que, comme l'admet la Deutsche Bank en introduciton de son rapport, «le bitcoin est désormais trop important pour être ignoré». Et si l'on considère son rythme de croissance exceptionnel, il pourrait bien détrôner un jour le dollar américain en tant que monnaie la plus importante au monde.