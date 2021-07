Nasa : vers l’utilisation de fusées nucléaires pour aller sur Mars ?

La Nasa a annoncé le 13 juillet dernier avoir sélectionné trois projets de moteurs à propulsion thermique nucléaire qui devront aller dans l’espace. Une avancée technologique qui, espère l'agence spatiale américaine, permettrait de gagner en rapidité lors des voyages vers Mars.

«Ces contrats de conception sont une étape importante vers un matériel de réacteur tangible qui pourrait un jour propulser de nouvelles missions et des découvertes passionnantes» s’est ainsi réjoui l’administrateur associé de la Direction des missions de technologie spatiale de la Nasa, Jim Reuter, dans un communiqué.

En effet, «la propulsion nucléaire offre une plus grande efficacité propulsive en comparaison des fusées chimiques» actuelles. Cela grâce à l'alimentation du moteur avec du combustible à base d’uranium faiblement enrichi à haut dosage (HALEU) qui le rend plus résistant que les autres combustibles nucléaires conventionnels. Le tout pour un fonctionnement en prime plus sécurisé.

Des entreprises associées

Les trois entreprises retenues par la Nasa sont Blue Origin, qui appartient au fondateur d’Amazon Jeff Bezos, Lockheed Martin, une société qui travaille beaucoup avec l'armée américaine, et General Electric. Chacun des projets de ces sociétés recevra une aide d’environ 5 millions de dollars.

Avec ces concepts de moteur nucléaire, la Nasa et ses partenaires espèrent organiser des voyages entre la Terre et Mars qui prendrait six mois, soit trois mois pour chaque trajet aller et retour. Pour le moment le voyage prend environ neuf mois, en se basant sur la distance la plus courte entre les deux planètes. Cette durée, qui serait ainsi divisée par trois, réduirait par ailleurs considérablement l’exposition aux radiations spatiales de l’équipage.