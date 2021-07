Vidéo : une magnifique et rarissime pieuvre de verre translucide filmée

Une splendide et rarissime «pieuvre de verre» a pu récemment être observée par des biologistes de la Schmidt Ocean Institute, une fondation américaine, dans le Pacifique. Les scientifiques ont partagé la vidéo de la rencontre sur les réseaux sociaux.

Ces images, à couper le souffle, ont notamment été relayées la semaine dernière sur le compte Instagram de la fondation.

Elles ont pu être tournées au cours d’une expédition de trente-quatre jours dans les monts sous-marins des îles Phoenix, un chapelet d'îles situé dans l'océan Pacifique connu pour ses montagenes et anciens volcans qui s'élèvent depuis le fond de la mer.

Les scientifiques du Schmidt Ocean Institute ont eu une chance incroyable de pouvoir filmer ce spécimen à 651 mètres de profondeur. Cette espèce, dont le nom exact est vitreledonella richardi, a en effet été découverte seulement en 1918 et les clichés d’elle sont très rares.

«Avant cette expédition, les vidéos en direct de pieuvre de verre étaient limitées, obligeant les scientifiques à étudier des spécimens trouvés dans le contenu digestif de prédateurs pour en apprendre davantage sur l'animal», indique d'ailleurs le communiqué de presse détaillé émis par la fondation.

Ce type d’octopode, qui vit dans les régions subtropicales et tropicales de la planète entre 200 et 3.000 mètres de profondeur, est totalement transparent. Cette particularité permet de laisser entrevoir ses globes oculaires, son nerf optique et son tube digestif.

«Les expéditions comme celles-ci nous apprennent pourquoi nous devons accroitre nos efforts pour restaurer et mieux comprendre les écosystèmes marins mondiaux», a conclu Wendy Schmidt, co-fondatrice du Schmidt Ocean Institute, dans son communiqué.