Un météore de taille «inhabituelle» créé la panique en Norvège

C'est une boule de feu qui a provoqué une vague de panique. Dans la nuit de samedi à dimanche en Norvège, les habitants d'Oslo ont témoigné d'un météore anormalement gros qui a embrasé le ciel nocturne.

Sur les réseaux sociaux, des Norvégiens témoignent d'un flash lumineux aveuglant aux alentours de 1h du matin, qui a été suivi d'un bang impressionnant 90 secondes plus tard.

NEW An “unusually large” meteor illuminated the night sky over Norway — at least some of it came rumbling down near capital Oslo pic.twitter.com/mOyVLezpkr

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 26, 2021