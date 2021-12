NASA : la sonde Parker Solar Probe a «touché» le Soleil pour la première fois

C’est une étape importante qu’a franchi la NASA grâce à sa sonde solaire nommée Parker. Cette dernière a pu établir de nouveaux résultats qui ont été annoncé ce 14 décembre 2021.

«Pour la première fois dans l’histoire, un vaisseau spatial a touché le Soleil» a ainsi déclaré la NASA. Pour rappel, le robot Parker avait été envoyé en 2018 pour percer les mystères de la gigantesque étoile, qui est doté d’une incomparable résistance à la chaleur.

Breaking news! #ParkerSolarProbe crossed into the atmosphere of the Sun for the first time on April 28, 2021. Our paper reporting the results has just been published in Physical Review Letters and you can read it here https://t.co/WVd1kqVtSy https://t.co/uoLnmKcKtE

— Justin C Kasper (@JustinCKasper) December 14, 2021