Réchauffement climatique : voici le nombre d'heures de sommeil qu'on pourrait perdre selon une étude

Selon une étude publiée par la revue One Earth, le vendredi 20 mai, l’augmentation des températures auraient un impact sur notre sommeil. Ainsi, celui-ci diminuerait de plusieurs minutes.

Des chercheurs de l’Université de Copenhague et de l’Institut Max Planck de Berlin se sont penchés sur une question pas des moindres : l’augmentation des températures impacte-t-elle notre sommeil ? Et le résultat de cette étude a été publié le 20 mai au sein de la revue One Earth.

La réponse semble très claire : la chaleur ne fait pas bon ménage avec notre sommeil. «Les températures extérieures plus chaudes érodent constamment le sommeil, la quantité de perte de sommeil augmentant progressivement à mesure que les températures deviennent plus chaudes», constate alors une des quatre chercheurs, Kelton Minor.

Plus concrètement, les résultats de cette étude montrent que «cette érosion se produit principalement en retardant le moment où les gens s’endorment et en avançant lorsqu’ils se réveillent par temps chaud».

Une moyenne de 14 minutes de moins par nuit

Lorsque les nuits sont très chaudes, plus de 30°C, le sommeil diminue en moyenne de 14 minutes. La probabilité d’avoir moins de 7 heures de sommeil par nuit augmente également. Les chercheurs laissent donc présager que d’ici 2100, les températures les plus élevées pourraient faire perdre entre 50 et 58 heures de sommeil par personne chaque année.

Mais afin de lutter contre la chaleur, le corps humain fonctionne comme une machine. Ainsi, il se régule en ouvrant des vannes pour permettre à la chaleur de s’échapper au niveau des pieds et des mains. Mais pour que ce système fonctionne, l’environnement doit être plus frais que le corps…

Pour réaliser cette étude, les scientifiques ont utilisés des données globales anonymes sur le sommeil. Celles-ci ont été collectées grâce à des bracelets de suivi. Au total, 7 millions d’enregistrement ont été réalisés sur plus de 47.000 adultes répartis dans 68 pays. Toutefois, une marge d’erreur est à prendre en compte.