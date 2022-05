«Dôme de chaleur» : tout savoir sur ce phénomène météorologique

Alors que l'Inde et le Pakistan suffoquent depuis plusieurs semaines, un dôme de chaleur va s'abattre sur la France cette semaine. Le mercure pourrait grimper jusqu'à 40°C dans certaines villes de l'Hexagone. Voici ce que l'on sait sur ce phénomène météorologique.

La chaleur sera particulièrement intense entre mardi et jeudi, avec des températures dépassant les 30 degrés sur la majeure partie du territoire. Les records mensuels de chaleur devraient être battus avec 8 à 10 degrés au-dessus des moyennes de saison annoncés par Météo France.

Ce phénomène, appelé «dôme de chaleur» se produit lorsque de hautes pressions atmosphériques emprisonnent l’air chaud et le repousse vers le sol. En descendant, celui-ci se réchauffe encore davantage. Philip Mote, un professeur en sciences atmosphériques à l’université d’Etat de l’Oregon, schématise : «un peu comme une pompe à vélo. Si vous compressez de l’air dans un pneu, ça le réchauffe».

De même, le «dôme» de hautes pressions empêche les nuages de se former. Les rayons du soleil frappent donc directement la zone.

Une illustration du réchauffement climatique ?

«Comme pour tous les événements météorologiques, on ne peut pas dire que cela ait été directement causé par le réchauffement climatique», explique Zeke Hausfather, climatologue au Breakthrough Institute. «Le climat agit comme des stéroïdes sur la météo». Un sportif qui en prend aura toujours des bons et des mauvais jours, «mais en moyenne, ses performances seront en hausse». De même, le réchauffement climatique «rend plus probables ce genre d'événements extrêmes». «La mauvaise nouvelle (...) c'est que nous sommes coincés avec le réchauffement que nous avons déjà», poursuit-il. «Nous devons donc nous préparer à ce que ce type d'événements soit plus fréquent, quoi qu'il arrive».

Lorsque survient de tel phénomème, les habitants sont appelés à rester au maximum chez eux, à s’hydrater sans cesse et à ne se déplacer que si de l’ombre est présente sur leur trajet.

L'année dernière, c'est le nord-ouest des Etats-Unis et l’ouest du Canada qui ont été pris sous un dôme de chaleur, imposant des températures extrêmes allant jusqu’à 49,5 °C, enregistrés mardi à Lytton (Colombie-Britannique). Dès le début du phénomène, les morts subites se sont multipliées dans la région de Vancouver. Les autorités ont annonçé qu’au moins 486 personnes avaient succombé subitement dans la province canadienne, soit environ trois fois plus que la moyenne sur une période comparable.