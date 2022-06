Chine : une intelligence artificielle capable de cloner des porcs sans intervention humaine

La Chine affirme avoir mis au point une technique efficace et entièrement automatisée pour le clonage des porcs avec un premier essai réussi de 7 porcelets et d’une truie. Cette technique révolutionnaire pourrait résoudre l’épineux problème de la sécurité alimentaire du pays le plus peuplé du monde.

Une nouvelle méthode miracle pour aboutir à l’autosuffisance en Chine ? C’est en tout cas le souhait des chercheurs de l’université de Nankai (Chine), qui affirment avoir mis sur pied une intelligence artificielle (IA) capable de gérer un clonage sans aide humaine extérieure, selon un article publié le 2 juin dernier dans le South China Morning Post.

Les premiers tests ont permis de réussir le clonage de 7 porcelets et d’une truie. Pour y parvenir, les scientifiques chinois ont agi sur le transfert de noyau de cellule somatique, étape phare du clonage traditionnelle en raison de l’endommagement fréquent des cellules transférés.

«Notre système géré par l’IA peut calculer la tension à l’intérieur d’une cellule et ordonner au robot d’utiliser une force minimale pour achever le processus de clonage, ce qui réduit les dommages causés aux cellules par les mains humaines», a détaillé Liu Yaowei, un des chercheurs travaillant sur le projet, dans les colonnes du quotidien publié à Hong Kong.

assurer des réserves alimentaires infinies

Désireux d’assurer la sécurité alimentaire en Chine, le président Xi Jinping pourrait miser sur cette nouvelle technique clonage, d’autant que le porc est un aliment très répandu dans l’Empire du Milieu.

En 2018, l’épidémie de virus du porc africain a décimé les élevages chinois. Cette alternative arriverait donc à point nommé puisqu’elle permettrait au pays le plus peuplé du monde d’assurer des réserves alimentaires infinies, selon les scientifiques, faisant au passage automatiquement baisser les prix de la viande de porc.

Toutefois, son utilisation à grande échelle ne devrait pas intervenir rapidement puisque la Chine n’a actuellement pas travaillé sur la moindre étude permettant de quantifier l’impact d’un clonage commercial.