Une louve arctique clonée par des chercheurs chinois

Des chercheurs chinois de la société chinoise Sinogene Biotechnology ont cloné une louve arctique appelée Maya. L’animal est né le 10 juin dernier et serait en parfaite santé.

En Chine, des chercheurs ont cloné Maya, une louve arctique née en juin dernier. La société chinoise Sinogene Biotechnology est à l’origine de cet heureux évènement. Les scientifiques se sont inspirés de la technique utilisée pour cloner la brebis Dolly en 1996.

Selon le magazine Global Times, les premiers essais du clonage ont démarré en 2020. Pour ce faire, les scientifiques ont récupéré la cellule d’une louve arctique décédée en 2021. En extrayant le noyau, ils ont établi le génome de l’espèce. Le noyau a ensuite été injecté dans l’ovule d’une chienne. Les chercheurs ont pris soin de retirer la cellule reproductrice de l’animal pour éviter que les deux ADN se confondent. En tout, 85 embryons ont été obtenus, avant d'être introduits dans l’utérus de sept beagles. De là, est née Maya.

Restaurer des espèces menacées

Aujourd’hui, la louve Maya serait en bonne santé et a vocation à intégrer le parc Harbin Polarland au nord-est de la Chine. Pour l’Institut national chinois de contrôle des aliments et des médicaments, cette technologie, révolutionnaire, pourrait permettre de restaurer des espèces en voie de disparition et de les remettre à la vie sauvage.

En effet, cette espèce de loup est menacée par le réchauffement climatique, car elle vit au nord de l’archipel arctique canadien. Un autre loup devrait naître dans les prochains mois, selon Sinogene Biotechnology.