Eclipse solaire : où et quand voir le phénomène au mois d'octobre ?

Une éclipse partielle de Soleil sera visible partout en France, le mardi 25 octobre prochain. Son maximum prendra place entre 11h15 et 12h15 environ, en fonction de votre localisation.

Un très beau rendez-vous pour les amoureux d'astronomie. Le 25 octobre prochain, la lune cachera partiellement le soleil, ce qui donnera lieu à une éclipse solaire partielle. Elle sera visible partout en France. Mais tous les territoires ne seront pas logés à la même enseigne.

En France, ce spectacle démarrera aux alentours de 11h15. Les villes qui en profiteront le plus seront situées dans les régions du nord-est. C'est d'ailleurs à Strasbourg que le phénomène sera la plus visible car la lune couvrira près de 12% de la surface du soleil, entre 11h18 et 12h58, avec un pic à 12h07. Tandis qu'à Brest, la surface couverte ne sera que de 6,2%.

Si vous souhaitez connaître exactement l'intensité et l'heure de ce phénomène, un site référence toutes ces informations (le lien ICI).

Attention à vos yeux

A noter toutefois qu’il faudra s’équiper pour regarder cette éclipse. Il est impératif de ne pas observer le phénomène à l’œil nu ou juste avec des lunettes de soleil sous peine de provoquer une brûlure rétinienne, qui peut être irréversible. Des lunettes spéciales sont vendues à cet effet dans les magasins d’astronomie.

De même, si vous comptez observer l’éclipse à travers un télescope, mettre des lunettes est insuffisant. Il faudra penser à équiper votre objectif d’un filtre.