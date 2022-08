Kappa-Cygnides : une pluie d’étoiles filantes attendue la nuit prochaine

Après les Perséides du 12 au 13 août, les amateurs d'astronomie ont un nouveau rendez avec les étoiles filantes du Kappa-Cygnides la nuit prochaine. Contrairement à la semaine dernière, trois à quatre étoiles pourraient être observées par heure.

Un mois d’août riche en phénomènes astronomiques. Alors que les étoiles filantes des Perséides, actives de la fin de juillet à la fin d’août, ont atteint leur pic dans la nuit du 12 au 13 août, les amateurs d'étoiles ont rendez-vous avec un autre phénomène du même style la nuit prochaine. Il s’agit des étoiles filantes des Kappa-Cygnides.

«C’est un essaim d’étoiles filantes qui provient visuellement de la constellation du Cygne et autour de celle-ci, d’où l’appellation de Kappa-Cygnides. Cela va générer des étoiles filantes un petit peu comme les Perséides», indique à CNEWS Gilles Dawidowicz, vice-président de la société astronomique de France (SAF).

A la différence des Perséides, où 100 à 200 étoiles filantes par heure ont pu être observées dès minuit et jusqu’à l’aube, les Kappa-Cygnides se distinguent par leur faible activité.

«Il n’y aura pas beaucoup d’étoiles filantes puisqu’on parle d’une activité très faible avec un pic à, peut-être, trois ou quatre par heure (…) On ne connait pas bien cet essaim météorique, il n’a pas beaucoup été étudié dans l’histoire», nous explique Gilles Dawidowicz.

Le pic attendu en fin de nuit

Pour bien observer les étoiles filantes des Kappa-Cygnides, «il faut se mettre le plus loin possible des lumières parasites des villes ou des industries et regarder du côté de la constellation du Cygne», aussi appelée la Croix du nord.

«Le pic est en fin de nuit. C’est au petit matin. On peut observer les étoiles filantes dès qu’il fait bien nuit, de minuit à 5h du matin», indique le vice-président de la société astronomique de France (SAF).