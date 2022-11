Artémis : la nouvelle méga-fusée de la Nasa a décollé pour la première fois vers la Lune

La nouvelle méga-fusée de la Nasa, Artémis , a réussi son décollage vers la Lune ce mercredi 16 novembre. Le but de cette mission consiste à vérifier que ce nouveau vaisseau est sûr pour transporter dans les toutes prochaines années un équipage jusqu’au cinquième plus grand satellite naturel du Système solaire.

Une étape historique. Après deux essais ratés cet été, Artémis 1, la nouvelle méga-fusée Space Launch System (SLS) de la Nasa, a réussi son décollage depuis Floride, aux États-Unis, vers la Lune sans y atterir ce mercredi 16 novembre. Il s’agit de la fusée la plus puissante au monde.

Au bout de deux minutes de décollage, les deux propulseurs d'appoint blancs sont retombés dans l'Atlantique. Huit minutes après, c’est au tour de l'étage principal de se détacher. Puis, 1h30 après le décollage, une dernière poussée de l'étage supérieur va mettre la capsule Orion sur le chemin de la Lune. Les quatre panneaux solaires de la capsule ont alors été déployés.

We are going.





For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9

— NASA (@NASA) November 16, 2022