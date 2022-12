Science : on sait désormais pourquoi on tombe malade quand on a froid

Des chercheurs américains ont enfin démontré comment, lors des températures hivernales, le corps humain est plus menacé par les maladies virales et infectieuses.

Un coup de froid engendre-t-il des maladies respiratoires ? La réponse est oui, selon le récent constat de scientifiques américains. Une étude publiée le 5 décembre dans la revue scientifique «The Journal of Allergy and Clinical Immunology», confirme l'intuition selon laquelle le froid favorise le développement des virus et des maladies infectieuses.

Les scientifiques du Mass Eye and Ear et de la Northeastern University ont ainsi identifiés que les vésicules extracellulaires, situées dans notre nez et qui contiennent notamment des agents luttant contre les virus, sont touchées par le froid et deviennent ainsi moins performantes.

Les chercheurs ont testé l'efficacité des vésicules extracellulaires après qu'une personne soit restée quinze minutes en extérieur par une température de 4,4°C, et le constat est sans appel.

Près de 42% des vésicules extracellulaires ont alors disparues des cellules nasales, laissant la place à une potentielle infection.

«Comment pouvons-nous exploiter ce phénomène naturel et recréer un mécanisme défensif dans le nez et renforcer cette protection, en particulier pendant les mois les plus froids ?», se sont alors interrogés les chercheurs, qui se penchent désormais sur des solutions, comme des sprays nasaux pour renforcer l'immunité du nez, et réduire le risque de maladies virales et infectieuses en hiver.