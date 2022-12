Fusion nucléaire : tout savoir sur la «percée scientifique majeure», annoncée comme historique par les Etats-Unis

Le Laboratoire national Lawrence Livermore aux Etats-Unis a annoncé ce mardi une «percée scientifique majeure» dans le domaine de la fusion nucléaire, qui pourrait à terme révolutionner la production d’énergie sur Terre.

Une réussite qui se retrouvera «dans les livres d’Histoire». Le Laboratoire national Lawrence Livermore (LLNL) aux Etats-Unis a annoncé ce mardi 13 décembre une «percée scientifique majeure» dans le domaine de la fusion nucléaire. A terme, son utilisation pourra se substituer à toutes les autres sources d’énergie existantes, pratiquement non émettrice de CO2.

Ce résultat est le fruit d’un travail de plusieurs dizaines d’années. Des chercheurs du monde entier se sont penchés sur la question de la fusion nucléaire, persuadés que sa maîtrise permettrait à l’humanité de rompre sa dépendance aux énergies fossiles, responsables du réchauffement climatique.

Il a fallu attendre 2022, pour qu’une expérience réalisée la semaine dernière soit véritablement concluante. Pour la première fois, LLNL qui dépend du ministère américain de l’Energie, a réussi à produire davantage d'énergie que celle utilisée par des lasers pour provoquer la réaction, d’après un communiqué.

BREAKING NEWS: @ENERGY and @NNSAnews today announced the achievement of #FusionIgnition at @lasers_llnl — a major scientific breakthrough decades in the making that will pave the way for advancements in national security and clean energy: https://t.co/ree9UAJSkf pic.twitter.com/w3oBH06pe8

— Lawrence Livermore National Laboratory (@Livermore_Lab) December 13, 2022