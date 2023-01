Espace : la planète «TOI 700 e» potentiellement habitable découverte par des scientifiques

Une exoplanète potentiellement habitable, nommée TOI 700 e, a récemment été identifiée par la Nasa.

La découverte d'une alternative à la Terre ? La mission TESS (Satellite d’étude des exoplanètes en transit) de la Nasa a annoncé récemment avoir trouvé une exoplanète potentiellement habitable, nommée TOI 700 e.

Cette dernière se situe dans la même constellation que trois autres exoplanètes, TOI 700 b, TOI 700 c et TOI 700 d, déjà identifiées par cette mission, qui tournent autour d'une étoile naine nommée TOI 700, dont les dimensions seraient identiques à la Terre.

Discovery Alert A second Earth-sized planet is found lurking in a nearby star’s habitable zone. It joins three other planets in a red dwarf system 100 light-years away in the Southern constellation Dorado. https://t.co/82uDGPvgUt pic.twitter.com/oFRy2MQhNo

Ainsi, l'agence spatiale américaine estime que TOI 700 e se situe à 100 années-lumière de la Terre et, selon les scientifiques, ferait 95% de la taille de notre planète bleue.

Elle est qualifiée d'exoplanète puisqu'elle se situe au-delà de notre système solaire.

The new world, TOI-700 e, is in the ‘’optimistic’’ habitable zone, meaning it’s at a distance from the star where liquid water *could* exist on the surface at some point in the planet’s lifetime. https://t.co/M7BON9uyR7 pic.twitter.com/DjUFrjDjbe

— NASA Exoplanets (@NASAExoplanets) January 10, 2023