Espace : des scientifiques découvrent une planète si grande qu'elle ne devrait pas exister

Des scientifiques ont fait la découverte d’une nouvelle planète exceptionnelle. Sa particularité repose sur ses dimensions hors normes, qui poussent les chercheurs à s’interroger quant à la manière dont elle a pu se former dans l’Espace.

Une découverte a perturbé la communauté scientifique. Une planète si grande qu’«elle ne devrait pas pouvoir exister», d’après les chercheurs. Elle ferait 13 fois la masse de la Terre et serait bien trop grande pour l’étoile qui gravite autour d’elle (à l’image, pour nous, de la Terre qui tourne autour du Soleil).

Cette nouvelle remet ainsi fortement en question la compréhension des scientifiques sur la façon dont les planètes et les systèmes solaires se forment. La découverte a été rapportée dans la revue Science.

Que savons-nous ?

Les scientifiques ont d’ores et déjà nommé ce couple cosmique. D’un côté, la petite étoile rouge, LHS 3154, qui est l’équivalent de notre Soleil, mais demeure assez «froide», puisqu’elle ne dépasserait pas les 2.600°C. Et de l’autre, la planète géante «de type Neptune», LHS3154b.

Ce qui ne concorde pas, c’est la distance qui les sépare. Elles sont, entre autres, 100 fois plus proches que la Terre et le Soleil. «Le disque de formation de planètes autour d’une étoile comme LHS 3154 ne devrait pas avoir la masse suffisante pour former cette planète. Mais elle est là. Nous avons donc besoin de revoir notre compréhension de la formation des planètes et des étoiles», a déclaré Suvrath Mahadevan, de l’Université de Pennsylvanie.

Pourquoi sa formation porte à confusion ?

Les chercheurs ont rassemblé leurs connaissances en matière de formation des planètes, mais aucun scénario ne semble correspondre à ce cas de figure. Dans un premier temps, une formation peut s’expliquer par la fragmentation d’un disque protoplanétaire, sous l’effet de sa propre gravité. Les amas qui s’en dégagent finissent par produire des planètes massives.

Une autre possibilité repose sur l’accroissement progressif de poussière et de roches sur des protoplanètes, autrement dit des planètes en formation, qui grossissent peu à peu. Il s’agit par ailleurs du scénario le plus probable de la formation de notre système solaire.

Selon les scientifiques, la deuxième explication serait la plus probable. Cependant, après plus de 300 simulations, aucune n’a été concluante. Le mystère est donc toujours entier.

«Nous savons peu de choses sur l’Univers»

Aussi inexplicable soit-elle, cette planète existe pourtant bel et bien. Elle a été détectée grâce à la méthode des vitesses radiales, qui consiste à mesurer la vitesse relative d’un objet et donc en déterminer la présence. C’est le spectographe Habitable Zone Planet Finder, du télescope Hobby-Eberly qui en est à l’origine.

Les difficultés que rencontrent les scientifiques pour expliquer ce phénomène démontre bien que beaucoup de questions substituent sur l’Espace. «Cette découverte fait vraiment ressortir à quel point nous savons peu de choses sur l’Univers», a indiqué Suvrath Mahadevan.