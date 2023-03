Espace : le télescope James Webb réalise le cliché rare d'une étoile juste avant son explosion

Ce mardi 14 mars, la NASA a dévoilé un cliché réalisé par le télescope James Webb en juin 2022. Il s'agit d'une étoile massive sur le point de devenir supernova.

L'image, rarissime, a été capturée à 15.000 années-lumière de la Terre. Là, dans la constellation du Sagittaire, le télescope James Webb a immortalisé l'étoile massive WR 124 dans sa phase Wolf-Rayet, difficilement observable car très brève. Il s'agit de la dernière étape du cycle de vie d'un tel astre, avant qu'il n'explose et se transforme en supernova.

Ce mardi 14 mars, la Nasa a posté le cliché sur les réseaux sociaux, indiquant qu'il avait été réalisé en juin dernier. On y voit une étoile particulièrement lumineuse, entourée d'un halo rose que l'agence spatiale américaine compare à l'éclosion d'une «fleur de cerisier».

Cosmic spring is in the air! The latest image from @NASAWebb features a blooming Wolf-Rayet star, 15,000 light-years away. This rare phase is as fleeting as the cherry blossom it resembles. Luckily, Webb can study its "petals" of dust in detail: https://t.co/z9dlzgKmAh #SXSW pic.twitter.com/sAOrZkX0Wl

— NASA (@NASA) March 14, 2023