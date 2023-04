Starship : la fusée de SpaceX explose lors de son premier vol test

Peu après son décollage au Texas, l'immense fusée Starship, développée par SpaceX pour des voyages vers la Lune et Mars, a explosé en vol ce jeudi 20 avril, selon la retransmission vidéo de la société.

Après un décollage réussi, la fusée Starship, développée par Space X pour des voyages vers la Lune et Mars, a explosé en plein vol.

Le théâtre de ce spectacle très attendu était la base spatiale Starbase de SpaceX, située à l'extrême sud du Texas, aux Etats-Unis.

Cette explosion ne représente pas un échec pour l'entreprise du milliardaire Elon Musk, le fait que la fusée ait réussi à décoller de son pas tir représentant déjà une immense réussite. La cause de l'explosion n'était pas encore connue.

Le milliardaire Elon Musk, patron de SpaceX, a félicité les équipes de son entreprise, avant de promettre un nouveau test «dans quelques mois».

«Félicitations aux équipes de SpaceX pour ce formidable premier vol test!», a-t-il tweeté. «Nous avons beaucoup appris pour le prochain essai de décollage dans quelques mois».

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!





Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK

— Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023