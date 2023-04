SpaceX : pourquoi Starship est-elle la fusée du futur ?

Starship, la fusée superpuissante, économique, et capable d'envoyer les humains sur Mars développée par Elon Musk et son entreprise SpaceX, pourrait effectuer son premier vol test ce lundi 17 avril.

Un grand moment pour la conquête de l'Espace. Starship doit effectuer son tout premier vol test ce lundi. Il s'agit d'une étape-clé pour ce lanceur de 120 mètres de haut, développé par SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, depuis des années, et destiné à des voyages dans l'espace lointain, vers la Lune et Mars

Le décollage doit avoir lieu depuis la base spatiale Starbase, située à l'extrême sud du Texas, aux Etats-Unis. La fenêtre de tir de deux heures et demie s'ouvre à 07H00 du matin heure locale (12H00 GMT), a annoncé SpaceX vendredi. Des dates de repli sont prévues dans la semaine.

L'issue du test est incertaine, mais SpaceX a déclaré que son succès serait mesuré à l'aune de «la quantité de choses apprises» grâce à lui. «Succès peut-être, exaltation garantie !», a tweeté Elon Musk.

Une fusée multifonctions

La grande particularité du Starship est d'être une fusée multifonctions. Là où la plupart des lanceurs ont des objectifs bien définis, le Starship est conçu pour envoyer des satellites en orbite basse, transporter des astronautes, et même servir de «station-service» de l'espace, pour que les autres fusées puissent se ravitailler en carburant. «Ce que nous cherchons à développer, c'est un moyen de transport généralisé pour de grandes quantités de masses ou de gens (...) n'importe où dans le système solaire», a assuré Elon Musk. Et en particulier vers Mars, le but ultime de SpaceX.

«En fait, il n'y a pas un Starship, il y a des Starship», résume Xavier Pasco, directeur de la Fondation pour la recherche stratégique et spécialiste de la politique spatiale américaine. «Mais pour l'instant, il s'inscrit plutôt comme un soutien à Artémis, le grand programme américain de retour sur la Lune.» Starship a été sélectionné pour conduire les astronautes de la Nasa sur la Lune en 2025.

Un lanceur plus économique

Contrairement aux fusées conventionnelles, qui sont «perdues» une fois envoyées dans l'espace, Starship sera réutilisable. Il devrait même l'être encore plus que les précédents lanceurs conçus par Elon Musk.

Cette caractéristique permettra de réaliser des économies et ainsi, de prévoir plusieurs lancements. «Le Starship est la première fusée qui correspond à une ère d'industrialisation de l'espace», commente Xavier Pasco. «Quand il sera fonctionnel, on pourra imaginer plusieurs tirs de Starship par semaine, alors que la Nasa ne réalise que deux ou trois tirs par an actuellement.»

La plus puissante du marché ?

Le Starship devrait également révolutionner la catégorie des lanceurs lourds. Il est prévu pour envoyer une centaine de tonnes en orbite basse. A titre de comparaison, Falcon-9, son prédécesseur chez SpaceX, ne peut envoyer que quinze à seize tonnes.

«Si Starship fonctionne, il sera sans concurrence réelle pendant des années», estime Xavier Pasco. Au grand dam de Jeff Bezos, patron de Blue Origin et principal concurrent de SpaceX. «Jeff Bezos n'a pas vraiment abandonné la course, mais il a du retard. Pour l'instant, il ne possède même pas l'équivalent du Falcon-9 fonctionnel», indique le spécialiste.