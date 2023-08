Perucetus colossus : tout savoir sur cet animal qui pourrait être le plus lourd de tous les temps

Une étude publiée mercredi 2 août suggère que le record de l'animal le plus lourd ayant jamais vécu sur Terre revient non pas à la baleine bleue mais à l'un de ses ancêtres : le Perucetus colossus.

Au panthéon des animaux les plus lourds de tous les temps, la baleine bleue pourrait bien être détrônée. Dans une étude publiée mercredi 2 août dans la revue Nature, une équipe de scientifiques a estimé que le Perucetus colossus, mastodonte marin ayant vécu il y a 39 millions d'années, était un concurrent de poids.

Après la découverte des premiers fossiles au Pérou en 2010, le poids moyen de ce cétacé disparu a été évalué à 180 tonnes. Pas assez donc pour remporter le titre d'animal le plus lourd de tous les temps sachant que, selon le Guinness World Records, la plus grosse baleine bleue moderne jamais répertoriée pesait 190 tonnes.

A study in @Nature reports that the newly discovered Perucetus colossus, an ancient species of whale, is thought to be one of the largest and heaviest animals on record. Estimates of its size and weight, based on a partial skeleton, rival the blue whale. https://t.co/cwvkmXZkwJ pic.twitter.com/OmJt7LsF3b

