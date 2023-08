Chandrayaan-3 : la mission spatiale indienne a réussi son alunissage

L'Inde a réussi l'exploit de faire atterrir un module non-habitée sur la Lune ce mercredi 23 août. Le pays rejoint la Chine, les États-Unis et la Russie dans le cercle très fermé des pays ayant réussi un alunissage contrôlé.

Un moment historique. L'Inde a intégré le club très fermé des grandes puissances spatiales, lorsque le module de la fusée Chandrayaan-3 a réussi son alunissage près du pôle Sud de la Lune mercredi. Une mission spatiale qualifiée de «succès qui appartient à toute l'humanité» par le Premier ministre Narendra Modi. Il est apparu souriant et brandissant un drapeau indien, en marge du sommet des puissances émergentes des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), réunies en sommet à Johannesburg.

«C'est un jour historique pour le secteur spatial indien», a-t-il écrit sur le réseau social X (anciennement Twitter).

— Narendra Modi (@narendramodi) August 23, 2023