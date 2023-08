Super lune bleue : quel est ce phénomène rare qui va avoir lieu jeudi ?

Les amateurs d’astronomie pourront observer la Super lune bleue, un phénomène assez rare, dans la nuit du mercredi 30 au jeudi 31 août.

C’est un événement impressionnant à suivre de très près, mais aussi de très loin. Selon la Nasa, la population mondiale pourra observer, dans la nuit du mercredi 30 au jeudi 31 août, un phénomène lunaire très rare qui ne survient qu’une fois tous les dix ou vingt ans : la Super lune bleue.

Le fruit de deux phénomènes lunaires

Contrairement à son nom, la Super lune bleue ne sera pas bleue. Cet adjectif de couleur provient de l’expression «once is a blue moon», indiquant la rareté d’un événement, qui sera tout simplement la seconde pleine lune au mois d’août.

Ce phénomène de Lune bleue s’additionnera à celui de la Super lune, moment où la Lune est la plus proche de la Terre sur son orbite elliptique, à environ 364.000 kilomètres de la Terre. Avec ce rapprochement de la Terre, l’astre lunaire sera plus grand et plus brillant qu’à son habitude.

La combinaison de ces deux phénomènes lunaires en fait un événement astronomique très rare selon la Nasa.

L’agence fédérale américaine estime que la prochaine Super lune bleue devrait avoir lieu en janvier 2037.