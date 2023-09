Espace : le plus gros échantillon d’astéroïde jamais collecté a atterri sur Terre, annonce la Nasa

Le plus gros échantillon d’astéroïde jamais collecté et le premier pour la Nasa, a atterri ce dimanche 24 septembre comme prévu dans le désert de l’Utah aux Etats-Unis.

Un voyage de sept longues années qui s’achève. Ce dimanche 24 septembre, la Nasa a pu collecter le premier échantillon d’astéroïde de son histoire, mais aussi le plus gros jamais étudié. L’objet a atterri dans le désert de l’Utah aux Etats-Unis et doit désormis être analysé.

Au total, quelque 250g de matière, selon l’estimation de la Nasa, vont pouvoir être étudiés, après l'atterrissage de la capsule les transportant dans une zone militaire d'habitude utilisée pour tester des missiles. Cela fait suite au décollage en 2016, de la sonde Osiris-Rex qui avait prélevé en 2020 des cailloux et de la poussière sur l'astéroïde Bennu.

TOUCHDOWN! The #OSIRISREx sample capsule landed at the Utah Test and Training Range at 10:52am ET (1452 UTC) after a 3.86-billion mile journey. This marks the US's first sample return mission of its kind and will open a time capsule to the beginnings of our solar system. pic.twitter.com/N8fun14Plt

— NASA (@NASA) September 24, 2023