Voici la taille des 4 plus grandes vagues jamais enregistrées

Le youtubeur Dr Nozman, a réalisé une vidéo dans laquelle il revenait sur le record des quatre plus grandes vagues du monde.

Les passionnés de surf et de sensations extrêmes sont toujours à la recherche de la vague la plus incroyable possible. Mais quelle serait leur réaction face à un monstre de plus de 30 mètres de haut ?

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, ce mardi 17 octobre, Dr Nozman dressait la liste des plus grandes vagues jamais enregistrées, avec l'aide de Damien Sous, spécialiste d'océanographie physique à l'Institut Méditerranéen d'Océanologie.

Il y décrit de véritables monstres marins, qui surgissent au large des plages. Sebastian Steudtner, un surfeur austro-allemand en a déjà fait l'expérience. En 2020, il décrochait le record de la plus grosse vague jamais surfée, sur la plage de Praie do Norte à Nazaré au Portugal. Celle-ci mesurait 26,21 mètres de haut. Battant ainsi Rodrigo Koxa et Garrett McNamara, avec leurs records respectifs de 24,38 et 23,77 mètres de haut sur cette même plage.

Si ces hauteurs paraissent vertigineuses, elles ne sont rien à côté des plus grands records que l'histoire n'ait jamais connue.

34 mètres

En 1933, le navire militaire USS Ramapo a mesuré une vague scélérate de 34 mètres, la plus immense jamais enregistrée dans cette catégorie.

Les vagues scélérates sont imprévisibles et gigantesques. Elles peuvent faire deux à trois fois la taille des autres vagues qui les entourent et qui leur permettent de se former. Ce phénomène se produit principalement en pleine mer.

Une autre immense vague scélérate avait été mesurée par des instruments scientifiques, en 2007. Elle avait été enregistrée à 32 mètres de haut.

55 mètres

L'une des plus grandes vagues de l'Histoire faisait 55 mètres, soit plus grande que l'Arc de Triomphe, qui mesure 49,5 mètres. Elle s'est produite en 1792, au niveau de la baie de Shimabara au Japon.

Elle a été le résultat d'un tsunami généré par l'éruption volcanique du Mont Unzen, entraînant la mort de 14.000 personnes. Elle reste à ce jour l'une des plus grandes catastrophes naturelles qu'ait connu le Japon.

85 mètres

En 1771, un premier tsunami avait fait 12.000 victimes sur l'archipel de Yaeyama, dans l’extrême ouest du Japon. Une vague apocalyptique de 85 mètres avaient tout détruit sur son passage.

Difficile de visualiser une telle hauteur. À titre d'exemple, la Statue de la Liberté est légèrement plus grande, mesurant 93 mètres.

150 mètres

En 1958, c'est la baie de Lituya en Alaska qui a fait les frais d'une vague titanesque. Un important éboulement, provoqué par un tremblement de terre, aurait été la cause de la formation d'une vague de 150 mètres.

Près de 30 millions de mètres cubes de roche s'étaient décrochés d'une paroi. En cause également, la forme de la baie, bloquée dans une crique de 3,2 kilomètres. L'onde d'énergie aurait été incapable de se disperser, provoquant cette immense vague.

Au total, cinq personnes ont perdu la vie au cours de cette catastrophe.