Jupiter : cette découverte inédite faite grâce au télescope James Webb

Une trouvaille inédite permise par l’observatoire scientifique spatial le plus puissant au monde. Le télescope spatial James Webb de la Nasa a permis de découvrir une nouveauté dans l’atmosphère de Jupiter. Ce dernier a détecté un courant-jet à grande vitesse long de plus de 4.800 kilomètres au-dessus des principaux ponts nuageux de la planète et situé au-dessus de son équateur.

Webb has discovered a 3000-mi (4800-km) wide jet stream over Jupiter’s equator, above the main cloud decks. More on Webb's unique ability to track interactions in Jupiter's layered atmosphere: https://t.co/028rfjUkiN pic.twitter.com/2Xd5mKJI2c

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) October 19, 2023