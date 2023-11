Superprédateurs : voici ces animaux qui ne craignent aucune autre espèce

De nombreux animaux règnent en maître dans leur milieu respectif. Mais qui sont ces superprédateurs qui ne craignent aucune bête dans la chaîne alimentaire ?

Sans véritables rivaux, ils sont les seigneurs de leur territoire. Le superprédateur ou encore «prédateur alpha», est un animal qui est situé au sommet de la chaîne alimentaire. Ces animaux, ne peuvent être consommés par aucun autre animal de leur écosystème.

Certes, ces derniers sont très dangereux, mais ils restent toutefois très important dans leur environnement. En effet, en s'attaquant aux animaux les plus fragiles de leurs écosystèmes, ils assurent en même temps la régulation de leur population.

Le lion

Sans doute le plus connu d'entre tous, le lion est un animal majestueux qui vit dans la savane africaine. Sa crinière et son pelage de feu font de lui l'un des animaux les plus appréciés de l'homme. Cependant, le lion reste un superprédateur. En effet, celui qui est considéré comme le roi de la savane défend son territoire en s'appuyant sur les lionnes qui l'accompagnent.

Le crocodile du Nil

Il est un des maîtres incontestés des lacs africains. Le crocodile du Nil est un animal très dangereux de la chaîne alimentaire. Ce dernier reste souvent immobile pour pouvoir ainsi mieux attaquer un animal sans défense. Le crocodile du Nil consomme énormément de poissons et d'amphibiens. Il peut même s'attaquer à des animaux plus gros que lui comme l'hippopotame ou encore l'antilope.

Le loup

Le loup est notamment présent dans les forêts françaises, mais se retrouve aussi presque sur tous les continents. On en compte 1.104 rien que dans l'Hexagone. Cet animal reste un superprédateur et est l'un des plus féroces de l'écosystème. Chassant en meute, ce dernier est si dangereux, qu'il s'attaque même à d'autres animaux carnivores tels que : le chacal, le coyote ou encore le renard.

Les ours

Ne vous fiez pas à son allure toute douce. En effet l'ours brun est un superprédateur de la chaîne alimentaire. Si cet animal est omnivore et consomme un peu de tout. Il peut tout de même être dangereux et s'attaquer à d'autres animaux comme les louveteaux par exemple. Tout aussi dangereux que l'ours brun, son cousin l'ours blanc est un animal féroce et sanguinaire pour son écosystème. Ce «saigneur» de l'Arctique, se nourrit surtout de phoques et de morses.

Le grand requin blanc

Le grand requin blanc est considéré comme l'un des superprédateurs les plus effrayants au monde. Sa taille qui peut atteindre 4 à 6 mètres et son corps taillé pour la vitesse sont des atouts considérables pour chasser. De plus, ses dents qui peuvent atteindre le nombre de 800 sont comme des lames qui déchirent très facilement la chair de ses adversaires et ne laisse aucun chance à ses proies.

L'orque

Grand prédateur des océans, l'orque ou encore épaulard est un des mammifères marins les plus sauvages de la chaîne alimentaire. Si l'orque est considéré comme un animal très sociable. Ce dernier n'hésite tout de même pas à chasser en groupe et à menacer beaucoup d'animaux marins tels que le phoque, les lions de mer ou encore les morses.